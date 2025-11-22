Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: Ако се стигне до нови кметски избори във Варна, ще има много тежък отговор

Булфото

Целта на извънредното заседание в неделя на Общинската избирателна комисия-Варна е да отстранят Благомир Коцев от кметския пост във Варна, преди решението на съда по мярката за неотклонение в четвъртък, който най-вероятно ще го пусне в домашен арест. Това заяви на пресконференция в Бургас съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев. Той отново призова варненци на протест утре пред залата, където ще се събере ОИК, предадоха от партийния пресцентър.

За него няма никакво съмнение, че зад това действие стои дуетът Борисов-Пеевски и целта е да се отиде на кметски избори във Варна. „Но ние ще им дадем отпор, ако наистина успеят - въпреки че се надявам гражданите да успеят да противодействат във Варна - ще се явим в предизборна кампания и ще ми дадем много тежък отговор. Ако някой си мисли, че така ще ни пречупи - много е сгрешил, обединява ни, сплотява ни. Голямото желание на Борисов и Пеевски да разделят ПП и ДБ няма да се случи, ние ще се явим още по-обединени”, каза партийният лидер.

