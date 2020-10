Ивайло Мирчев: Правителството готви скок на осигуровките до 3200 лв, за да вземе пари от IT бизнеса

снимка: Фейсбук/Ивайло Мирчев

Правителството обмисля ново увеличение на осигурителния доход до 3200 лв. Поредно безумие. Целта е сметката на това корупционно управление да бъде платена предимно от IT бизнеса. Това коментира във Фейсбук Ивайло Мирчев от "Да, Бъргария".

Мирчев добавя слредното:

"В България има само един сектор, който е почти недокоснат от мутрите на ГЕРБ и компания, тъй като те не разбират нищо от тая работа и съответно не могат да управляват IT бизнес, дори да го откраднат, както вече пробват с други.

Управляващите вече 10 г. нямат и никаква заслуга за развитието на българските IT компании, но пък в последните години непрекъснато опитват да им пречат.

Новината за планираното увеличение дойде в същия ден, в който Microsoft обяви, че ще инвестира над € 1 млрд. в огромен IT проект в Гърция. Същото скоро направиха и от Tesla, както и други технологични гиганти. Да, това е същата Гърция, която е уж в много тежка икономическа криза и се управлява зле. И да, това е същата Tesla, за която от ГЕРБ твърдяха, че преговаряли за завод в България.

Отговорността на управляващите е да стимулират сектора с най-висока добавена стойност в българската икономика, който на всичко отгоре работи над 80% за износ. Вместо това те правят всичко възможно да пречат на развитието. В резултат на фригидната и некадърна политика на ГЕРБ големите технологични инвестиции отиват в страни в криза като Гърция и заобикалят България.

Тези хора нямат капацитета да управляват, нямат представа как да модернизират страната, нямат представа от нищо друго, освен да кроят корупционни схеми.

ОСТАВКА!

