Ивайло Мирчев: Правителството подаде оставка, но моделът си стои!

Булфото

“Този престъпен модел, в основата на който са Пеевски и Борисов, трябва да бъде разрушен. Делян Пеевски трябва да бъде изметен от българската политика”. Това заяви в предаването “Неделя 150” на БНР съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев. По думите му, тук не става дума за другата гледна точка в политиката, а за престъпност, завладяла политиката.

“Правителството подаде оставка, но моделът си стои. Едно хубаво нещо се случи миналата година - стотици хиляди граждани излязоха по площадите на България. Всички говорим за огромния брой протестиращи в София, но аз бях много впечатлен от 50-те хиляди в Пловдив, 30-те хиляди във Варна, хилядите в Бургас…”, каза Мирчев, изтъквайки, че хората са разбрали къде е големият проблем на България.

Но е последвало много бързо прегрупиране на задкулисните сили. Защото извън оставката на правителството нищо не се е променило. “Главният прокурор, МВР министърът, главният секретар на МВР, ДАНС - всичко това владее пак Пеевски. Протестът още не е успял. Хората трябва да разберат, че без силата на площада, без юмрука на протеста битката за България не може да има успех”, каза партийният лидер.

Мирчев е категоричен, че въпреки различията между ПП и ДБ, които понякога са много сериозни, коалицията остава единна на изборите и този ангажимент е поела и пред гражданите на протестите. “Трябва да бъдем заедно и единни, и не да мислим за листи, а за битката за България”, каза той и отново призова за самостоятелно мнозинство от 121 депутати на ПП-ДБ, за да не се налагат политически компромиси.

“Когато нямаш 121 гласа, или правиш компромиси и някаква сглобка, или си в опозиция. Ние сме готови да бъдем в опозиция и сме доказали, че сме ефективни, но ако искаш да промениш истински завладяната държава, това не може да се случи, когато си в опозиция”, каза партийният лидер.

Мирчев обяви, че в инициативата за опазване на изборите “Ти броиш” вече са се включили над 7000 доброволци, но той се надява те се да станат 20 000, за да бъдат обхванати всички изборни секции и да останат резервни пазители на вота.

“Друга опция, ако не искаме Пеевски да има силно влияние върху правителството, освен Андрей Гюров няма”. Така Ивайло Мирчев отговори на въпрос дали подуправителят на БНБ е подходящ за служебен премиер. Защото, по думите му, “ако вътрешният министър е като това сламено човече в момента, обслужващо Пеевски, ако главният секретар на МВР, главният прокурор, и накрая и премиерът са зависими, много трудно можем да стигнем до честни избори.” Той напомни за сигналите, които “Да, България” подаде на миналите избори за над 200 купувачи на гласове с мутренски прякори, и по които МВР, ДАНС и прокуратурата не предприеха нищо. “Гюров е независим, има лице, има кураж и не е свързан с Пеевски, но изборът и отговорността е на президента”, каза съпредседателят на “Да, България”.

“Не искаме да имаме наши медии, а когато отидат политици в студиата, журналистите да не се притесняват да им задават въпроси. Всеки статус на Пеевски в социалните мрежи става част от новините на БНТ, БТВ и Нова тв. Този човек звъни на висши кадри, свързани с БТВ и ги притиска”, каза Ивайло Мирчев.

