Ивайло Мирчев: Прокуратурата прекалява - нищо не налага задържането на доставчика за 72 часа

кадър: Фейсбук

„От новинарски сайтове разбирам, че прокуратурата е задържала за 72 часа доставчика, който се държа хулигански вчера спрямо мен, както и че ще иска постоянно задържане под стража.

Прокуратурата прекалява - нищо в този случай не налага задържане под стража и подозирам, че в пореден опит да участва на политическия терен, прокуратурата опитва да генерира негативна обществена реакция.". Това заяви в своя позиция до медиите Ивайло Мирчев, минути след решението на прокуратурата да задържи и повдигне обвинение за хулигански действия на доставчика, ударил депутата от "Да, България".

"Смятам (и такова е и нашето трайно становище), че задържането под стража трябва да е крайна мярка, налагана по изключение, и то само в тежки случаи. В този случай няма нищо, което налага задържане и призовавам прокуратурата да подходи разумно, зачитайки правата на обвиняемия.

Още повече, че твърденията за лека телесна повреда на прокуратурата са неадекватни, тъй като нито има такава, нито е в компетентността на прокуратурата да я преследва, дори да имаше.", посочва той.

"Ако целта е да се насажда тезата “човекът се спречка с депутат и сега ще лежи”, това би била поредната манипулация - нямам никакви претенции към този човек и още тази сутрин изпратих на полицията документ, с който изрично декларирам, че не желая да претендирам за каквито и да било вреди. Призовавам прокуратурата да не прекалява с наказателната репресия и да не пресолява манджата с пропагандна цел.“, добавя Мирчев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!