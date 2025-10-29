Ивайло Мирчев: Прокуратурата вече съвсем открито отправя предупреждения към журналисти

Мария Цънцарова получи писмо от пресцентъра да "не се правят внушения"

Прокуратурата на Република България отправи официално предупреждение към водещите на сутрешния блок на bTV в реално време - докато журналистите обсъждаха в ефир покушението над прокурора Иво Илиев. Случаят предизвика остри реакции в обществото и бе описан от политика Ивайло Мирчев като опит за натиск срещу медиите, цитира Дунав мост.

Инцидентът е станал в сутрешното предаване на bTV на 29 октомври, когато водещите Мария Цънцарова и Златимир Йочев разговаряли с представител на Асоциацията на прокурорите във връзка с нападението над прокурор Иво Илиев, което се случи на 20 октомври. Докато предаването течало, директорът на дирекция „Публични комуникации" на главната прокуратура Веселин Иванов изпратил до продуцентите на предаването официална позиция, в която призовал журналистите "да спазват журналистическите стандарти и да не правят внушения в ефир".

Поводът за реакцията на прокуратурата е констатацията на водещите, че и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов няма публична позиция по случая с покушението над прокурор Иво Илиев. В писмото прокуратурата обяснява, че Сарафов се въздържа от коментари единствено поради молба от близките на пострадалия прокурор.

Водещата Мария Цънцарова отговорила директно в ефир на предупреждението: "Само да кажем, че е факт, че и.ф. Борислав Сарафов няма публична позиция по покушението срещу прокурор Иво Илиев – и това е единственото, което сме твърдяли в интервюто", като подчертала, че предаването не е нарушило никакви професионални стандарти.

Според депутата Ивайло Мирчев от "Продължаваме промяната-Демократична България", този случай е показателен за начина, по който прокуратурата оказва натиск върху медиите и критичните гласове. В своя публикация във Facebook, Мирчев определя това като "ново достигнато дъно" и пример за това как "прокуратурата вече съвсем открито, съвсем официално и видимо без притеснение отправя предупреждения към журналисти и им казва как да си вършат работата".

Прокурор Иво Илиев беше нападнат с чук от маскиран мъж в подземния паркинг на жилищната си сграда на 20 октомври. Той е в тежко, но стабилно състояние. Разследването, водено от Софийската градска прокуратура, е за опит за убийство.

Случаят предизвика критики и от други обществени фигури. Седем граждански организации са изпратили отворено писмо до Висшия съдебен съвет с искане за реакция по повод нападението.

