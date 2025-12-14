Ивайло Мирчев: Тези хора разбират само от едно - шамари и юмруци

кадър: БТВ

"Дотук с приказките. Тези хора разбират само от едно - шамари и юмруци. И ще получат това, за да бъде унищожен моделът "Борисов-Пеевски". Ние затова сме пратени в парламента - за да може тези, които от 15 години са пленили тази държава, просто да бъдат изметени." Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в предаването "120 минути" по БТВ.

По думите му, ПП-ДБ се нуждаят от 121 гласа в следващия парламент, защото по-малък резултат ще означава в една или друга степен е компромис.

“Протестът ни постави ясни цели, ние ще ги изпълним, ще гледаме хората в очите. Очертават се протести и за машинното гласуване и за Борислав Сарафов. Но приключи времето, в което арогантни политици с пръст да разпореждат какво да става и какво не. Гражданите искат край на модела “Борисов-Пеевски”, справедливост без Сарафов и машинно гласуване. Не сме победили, в момента те тихичко отзад се прегрупират”, предупреди партийният лидер. И напомни, че задачата, която постави протестът е разграждане на модела на превзетата държава, което може да стане чрез честни избори и огромна избирателна активност.

Според Ивайло Мирчев настоящият парламент има две главни задачи, преди да си отиде - да приеме удължителен бюджет за догодина, за да работи нормално държавата и нормално да влезем в еврозоната, и да се върне стопроцентовото машинно гласуване, както бе през юли 2021, когато злоупотребите бяха миниманизирани. “Призоваваме всички партии да гласуват за машинно гласуване на избори - както всички гласувахме оставката на правителството. Всички, които имат някакъв инстинкт за политическо самосъхранение, трябва да подкрепят машинното гласуване. Хората не искат политиците да бъдат избирани с фалшиви бюлетини”, каза съпредседателят на “Да, България”.

По думите му, за ПП-ДБ приемлив за служебен премиер е всеки, който може да гарантира честността на изборите. “Време е хората да разберат, че Пеевски не е толкова страшен и всеки служебен премиер и вътрешен министър да превива глава. Очакваме бъдещият вътрешен министър и всеки служебен министър да знае, че той има задължение към държавата като държавник. Всички видяха страха в очите на Пеевски, той не е страшен, той е страхливец. Но ще трябва повечко хора да покажат кураж - служебен премиер, вътрешен министър, президент”, каза Ивайло Мирчев. Според него, вече и най-верните хора на Пеевски в службите и в институциите са видели, че царят е гол, видели са страха в очите му и затова този път нещата трябва да бъдат доведени докрай.

Мирчев съобщи още, че ПП-ДБ започва да събира подписи за извънредна парламентарна комисия за премахване на охраната на Делян Пеевски. “Охраната на Пеевски е по-голяма от тази на президента и премиера - 15 барети от СОБТ, плюс НСО и полиция го пазят - това е някакво национално съкровище, милиони отиват за него. Махаме го и от кабинет 222А, наемаме фирма за хамалски услуги и го изкарваме от там”, категоричен е Мирчев. И обеща този кабинет, един от бившите на Тодор Живков, от фотостудио “Пеевски” да се превърне в библиотека на парламента.

