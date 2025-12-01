реклама

Ивайло Мирчев: Това е абсолютен сценарий с агитки, полицията по "Цар Освободител" беше дръпна

01.12.2025 / 22:40 0

Кадър БТВ

Това е абсолютен сценарий, заяви Ивайло Мирчев по повод ексцесиите и сблъсъците с полицията до централата на ДПС - НН.

"Полицията беше дръпната.

По Цар Освободител нямаше нито един полицай.

 Полицията беше дръпната.

Няколко пъти звънях на министъра на вътрешните работи и на Бойко Борисов. 

заяви Ивайло Мирчев.

 

