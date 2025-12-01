Ивайло Мирчев: Това е абсолютен сценарий с агитки, полицията по "Цар Освободител" беше дръпна
01.12.2025 / 22:40 0
Кадър БТВ
Това е абсолютен сценарий, заяви Ивайло Мирчев по повод ексцесиите и сблъсъците с полицията до централата на ДПС - НН.
"Полицията беше дръпната.
По Цар Освободител нямаше нито един полицай.
Няколко пъти звънях на министъра на вътрешните работи и на Бойко Борисов.
