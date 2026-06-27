Ивайло Мирчев: Това не е бюджет на реформите - или е сгрешен, или е злонамерен, но ще плащат всички

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През 2023 г. заедно с колегата депутат Мартин Димитров влизаме в контакт с Министерството на финансите, загрижени за бюджета. Тогава екипът беше същия - Росица Велкова, Людмила Петкова в МФ, и Гълъб Донев като служебен премиер. Казват ни - нещата са много зле, дефицитът е 6-7%. Питаме - може ли да видим числата, казаха - общо ще ви ги представим - неплатени фактури, скрити разходи, същото като днес. След това служебната министърка на финансите Росица Велкова каза, че държавата е пред фалит, а след няколко месеца редовното правителство приема бюджет с 3% дефицит, като годината финишира при 2%. Значи или този, който е правил разчета при 6-7% го е направил злонамерено, или Асен Василев като редовен финансов министър след това и т.нар. сглобка са били гениални. Истината е, че правителството на Николай Денков беше отговорно, за разлика от служебното на Гълъб Донев, което експлоатираше страховете на хората.

Това заяви Ивайло Мирчев в "Седмицата на Дарик".

Ето какво каза още той:

Може би Гълъб Донев сега е бил въведен в заблуждение, защото финансите не са тясната му специалност. Трябва да оттеглят този бюджет и да предложат бюджет с 3% дефицит и 3 годишна бюджетна прогноза с нулев дефицит в края на периода.

Капиталовите разходи в предложения бюджет са 10 млрд. евро, от началото на годината са изхарчени 1 млрд., няма как да се усвоят 9 милиарда до края на годината. Поне 2-4 млрд. няма как да бъдат разплатени, извън договорените по ПВУ. Освен това, над 1 млрд отгоре е издръжката за администрацията - никой не казва откъде идват тези пари. А при поискания външен дълг, ще платим само за лихви 1 млрд.

Бюджетът на Жан Виденов преди 30 години бе приет при 3% дефицит, после стават доста повече. Дори когато фалира КТБ и трябваше да бъдат налети милиарди, дефицитът беше доста по-нисък от този на Гълъл Донев. Или става дума за грешки, или за злонамерено усилие да се подпомогнат конкретни общини и конкретни фирми.

Това не е бюджет на реформите. Дори мярката държавните служители да си плащат осигуровките предвижда наливане на още пари. Еврозоната не е причина за инфлацията, а налетите пари от кабинета “Желязков” - за МВР и пр. Сега кабинетът “Радев” увеличи максималния осигурителен доход, което удря компаниите с висока добавена стойност и то в средата на годината - така не се прави, когато фирмите вече са си направили бюджетите за 2026-а. Когато се наливат пари без реформи, има инфлация и хората не стават по-богати, обратното.

През рязкото увеличение на дълга се увеличават сумите за гражданите, това дори е косвено увеличение на данъците. Никоя от нашите десни мерки не е приета, освен осигуровките на държавните служители, но я приеха неефективно - увеличава се сумата, върху която държавните служители се осигуряват. Няма нито една разлика от бюджета на ГЕРБ-ДПС, дори разходите сега са по-големи. Надявам се, че има разум в МС да преразгледат какво са сътворили.

Между 20 и 40 процента от парите в здравеопазването изтичат в една и съща група фирми и лица. Сега дори фасадата не променят - поискахме оставката на Момчил Мавров, сега слагат неговия ортак Асен Меджидиев, а шеф на парламентарната здравна комисията е Костадин Ангелов. С 600 млн. евро са повече за здравеопазване, със същите течове. Каква е реформата в здравеопазването? Младите лекари са на минимална заплата, чистят тоалетните, работят на 2-3 места. Има цели 6 млрд в здравеопазването, с които се обогатява малка група хора.

“Прогресивна България” трябваше да счупи този корупционен модел и да бъде унищожен. Виждаме обаче частична подмяна на фасадата, а отдолу мрежата от фирми продължава със същите хора и същите практики. Здравеопазването, където абсолютно нищо не се е променило, го описва най-добре.

Краде се и от мантинели и от маркировка. По пътя София-Варна почти никъде няма маркировка. В “Да, България” правим детайлно разследване за подмяната на мантинелите, които трябва да се подменят на 10 години, но до голяма степен това е фиктивно. Ще развивием тази тема в следващите дни.

А и Б на политиката е, че големите реформи се правят в началото на управлението, без значение дали имаш 131 или 60 депутати. Това дори не е въпрос на смелост, а на политическа вменяемост.

За два месеца не можаха ли да направят проверката на парите на Пеевски - през Търговския регистър и декларациите му в КПК, което ние отдавна направихме? Пеевски е витрината на случващото се в страната. Като казваме Пеевски, обръщаме внимание на здравеопазването и на пътищата. Там е същото, имената просто не са толкова известни. Във Варна например изчезва том 3 от кадастъра на имотите от 1944 г., както разкриха нашите депутати Стела Николова и Божидар Божанов. Тази следа води до Дидо Дънката - тук не говорим за Пеевски, но разказът е същия. Изборът пред ПБ е да се опитат истински да разрушат този модел или да заменят Борисов и Пеевски с други хора в този модел. Засега не виждам истински стъпки за разрушаването на модела.

Руският патрирах Кирил е агент на КГБ. И вместо като водач на православната църква да е проповедник на мира, той освещава ракети и оръжия и оправдава руското нахлуване в Украйна. Путин използва църквата по безпрецедентен начин. Санкциите освен икономическо, имат и символно значение, защото е много важно от коя страна във войната заставаш. България трябва да се държи достойно, а достойно е да подкрепиш жертвата на агресия, която и да е тя.

Украйна вече почти сама се оправя на фронта. В Иран САЩ изстреляха за две седмици два пъти повече ракети, отколкото предоставиха на Украйна за 4 години. В Брюксел в момента най-голямата чуденка е кой наследява Орбан. У нас имаше политици, които канеха Орбан, радваха се много и на Тръмп, а сега го няма този ентусиазъм. Недопустимо е точно когато влязохме в Шенген и еврозоната България да демонстрира близост до Кремъл, ползвайки руските опорки за православието. България трябва да има синхронизирана позиция с европейската. Румъния и Гърция също са православни, но знаят истинската роля на руския патриарх.

Не сме вярвали, че е възможно с преходни и заключителни разпоредби през бюджета да се закрива комисията по досиетата. Историята с Държавна сигурност не е приключила. Влиянието, което ДС и мрежите ѝ са сходни и продължават да съществуват. Трябва да се знае цялата истина, да се знае какво тези хора са правили. И макар и със закъснение трябва да затворим тази страница. Комисията по досиетата не е ефективна, тя може да се реформира, но не да се закрива. На чисто не можем да започнем, защото има много неизлекувани рани в обществото.

Доверието, което хората дадоха на ПБ, е да бъдат направени нужните реформи. Не знаем кога друг път България ще има такъв шанс с такова мнозинство за реформи. ПБ излезе на изборите с доста дясна програма, но за тези близо два месеца във властта тя не показа нищо като стъпки за реализация на предварителните си заявки.

Пресцентър на "Да, България"

Редактор "Екип на Петел",

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