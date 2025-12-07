Ивайло Мирчев: Този бюджет е по-лош от предишния

кадър бТВ

„На протеста видяхме много ядосани хора. Много хора, които не искат някой да се подиграва с тях. Много хора, които досега не са били на протести. Много млади хора, които през последните 15 години не са виждали да ги управлява някой друг, освен дуетът Борисов-Пеевски“.

Това каза пред бТВ Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“.

„Сега имаме поправка на единствено възможния бюджет и той има един възможен отговор – не ни правете на глупаци. В този бюджет са махнати чисто маркетингово повишаването на данъците и осигуровките. Неща, за които настоявахме и казвахме, че са безумни“, коментира Мирчев.

„Но дългът се запазва същият, дефицитът дори е по-голям. Няма нито една реформа. Всички повишения на данъци и осигуровки са отложени с една година. Този бюджет е по-лош от предишния“, каза той.

По думите му младите лекари отново не са споменати.

„Гаранция за тях няма. Единственото сигурно са парите за инфраструктурата, но Пеевски през Българската банка за развитие решава на кой кмет да бъдат дадени парите“, каза още Ивайло Мирчев.

Той заяви, че се насажда мнението, че на протеста в София е имало скандирания срещу турци и роми.

„Пеевски е отворил учебника по политика на Ахмед Доган и е прочел, че когато стане напечено, изкарвай етническата карта. И той това направи“, каза Мирчев.

„Борисов направи интересна първа стъпка – каза, че щял да инициира закриването на комисията „Сорос“. Аз ще го призова към следваща стъпка – да махнем охраната на Делян Пеевски. Причината за нея е фалшив сигнал, че руското военно разузнаване е дошло у нас, за да го убие преди повече от две години“, заяви още съпредседателят на „Да, България“.

Той допълни, че Пеевски е с два пъти по-голяма охрана от президента на България.

„Внасяме предложение за машинно гласуване, както и за това санкциите по „Магнитски“ да влязат в българското законодателство, за да може Пеевски да бъде адекватно санкциониран. Тогава може би Борисов в някаква степен ще се дистанцира от Пеевски“, смята Ивайло Мирчев.

„Истината обаче е, че Борисов не може да го направи, няма смелостта, той е страхлив. Поради тази причина трябва да отидем на избори“, допълни той.

Ако правителството не подаде оставка, Мирчев заяви, че протестите ще продължат. Ще има и законодателни инициативи.

„Няма да спрем, този път сме твърдо решени“, категоричен бе той.

Мирчев каза още, че Румен Радев не е дал индикации, че ще излезе на политическия терен.

„Имаме доста сериозни геополитически различия с президента по отношение на Украйна, погледа към Русия. Но от друга страна виждам автентична битка там по отношение на Пеевски, което не означава нищо“, заяви Ивайло Мирчев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!