Ивайло Мирчев: Всички шефове на областните дирекции на МВР трябва да бъдат уволнени

С президента Илияна Йотова на консултациите споделихме едни и същи приоритети. Договорка няма, просто приоритетите ни съвпадат.

Това коментира пред БНТ Ивайло Мирчев.

Трябва да се избере такъв министър на вътрешните работи, който да уволни всички шефове на областните полиции. Не мога да кажа името на този министър, това служебният премиер ще го реши. Но заедно с полицейските шефове трябва да си заминат и всички областни управители , защото оттам върви покупката на гласове на избори. Разбира се трябва да се смени и главния секретар на МВР, коментира той.

Трябва да имаме нов министър на правосъдието, защото в сегашния е много сънлив. Трябва да се започнат и сериозните реформи в здравеопазването, откъдето се крадат милиарди, а исканията на младите лекари да станат акцент в политиката по здравеопазване, коментира още Мирчев.

