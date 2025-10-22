Ивайло Мирчев: bTV отмени участието ми в сутрешния блок с Цънцарова и Йочев, защото ''нямало какво ново да кажа''

Кадър БТВ

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че негово участие в сутрешния блок на bTV било отложено под претекст, че той "нямало какво ново да каже" за политическата ситуацията.

В публикация в социалните мрежи депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) пише, че уговорката между пиарите му и продуцентите на предаването била за участие в четвъртък или петък.

Ето какво разказва Ивайло Мирчев за неочакваната отмяна на медийно участие в сутрешния блок на bTV с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова:

"Днес обаче получихме обаждане от предаването, че участието се отлага, защото „нямало какво ново да кажа“ за политическата ситуация.

Наистина няма — прави са притеснените там хора, които трябва да държат правата линия на голямото „Д“ и мачката от Банкя: всичко днес лъсна на една заложническа снимка.

Точно по сценария, който описах на Борисов в SMS-а, от който така се вбеси — снимка под герба. Както се казва, една снимка говори повече от хиляда думи. Борисов се пенсионира без почести след грандиозния провал на „преформатирането“. Лъвът обеща бягство от златната клетка, а се върна като мачка в Банкя.

Успех на сутрешния блок с намирането на гости, които имат какво да добавят към разказа за сливането между ГЕРБ и „Новото начало“ — след като позицията на опозицията трябва да бъде потопена в тишина. Държавата с главно „Д“ иска само сочни квоти, ресори на концесия и изисква оглушително мълчание."

