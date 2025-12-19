Ивайло Мирчев защити Цънцарова в парламента

кадри bTV

редактор Веселин Златков

По време на разгорещен дебат за свалянето на охраната от НСО на Борисов и Пеевски, депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев повдигна темата с „уволнението”, както го нарече той на журналистката от bTV Мария Цънцарова. Той заяви, че решението за изваждането ѝ от сутрешния блок е под натиск от лидера на ДПС-НН Делян Пеевски под натиска от мобилен оператор, който заплашва да не рекламира в bTV.

Мирчев заяви също, че управляващите искат да превърнат журналистите в „държачи на микрофони”, а за шефове на новините се назначават „кебапчии”.

