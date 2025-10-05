Ивайло Вълчев: Европа започна да убива собствените си индустрии

кадър: Bulgaria ON AIR

Съветът на Европа прекрати мониторинга си над България благодарение на общите усилия на всички български представители и на това, че страната ни е изпълнила изискванията. Това заяви в предаването "Опорни хора" евродепутатът от ИТН/ЕКР Ивайло Вълчев.

"Европа закъсня, защото либералната върхушка, която ръководеше континента през последните 10-15 години, първо се облегна на гърба на САЩ, разчитайки, че те, защитавайки своите интереси в Европа, някак по подразбиране ще се грижат за сигурността на всички. После Европа започна да убива собствените си индустрии, включително и оръжейната, налагайки безумията на "Зелената сделка"... Европа беше решила да се превърне в хубав пейзаж от картичка за туристи", посочи още Вълчев пред Bulgaria ON AIR.

"От самото начало беше ясно, че в основата на европейската отбрана стоят две неща - общо европейско разузнаване и създаване на обща система за европейска сигурност - за наблюдение и реакция. Това да обединиш някакви въоръжени сили под едно командване е последното, което ще се случи", коментира евродепутатът.

И заключи: "Европа би трябвало да се събуди и да поеме собствената си сигурност в собствените си ръце. Това не означава подготовка за война."

