Ивайло с татус в чест на „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Един от любимците на зрителите в „Игри на волята“ – Ивайло, си е направил татуировка в чест на екстремното риалити. Това потвърди той в интервю пред Ваня Запрянова.

Той разказа, че още на първия плаж в шоуто му дошла идеята.

Исках това да остане част от мен и да ми напомня къде съм бил, какво ми се е случило, обясни той.

Люлинчанинът е категоричен, че е участвал в екстремното риалити, за да даде добър пример, но как от лидер се превърна в аутсайдер? Ивайло Тодоров е един от най-коментираните участници в “Игри на волята”. В “След Игрите” той признава, че излиза от играта “по-кален от всякога”, но и с ясното съзнание, че емоциите му понякога са били по-силни от стратегията. Макар и болката в глезена му да не е отминала, той я приема като напомняне за битките, които си заслужава да се водят. Защо младият предприемач определя участието си като игра на карти?

В разговора си с Ваня Запрянова Ивайло разказва защо именно гладът “кара главата да работи по различен начин”, как се е превърнал от лидер в аутсайдер и защо вярва, че племето на Завоевателите е било най-трудното място за оцеляване - и то не само физически. Говори открито за напрежението с Тянко, за това кои хора е смятал за истински и защо в племето на Феномените за пръв път се е почувствал на мястото си.

В епизода той коментира и темата с постъпката на позорно изгоненият Томи: “Трябваше или да ядем храната, или да я изхвърлим. Ако знаех каква е историята, нямаше да докосна нищо.” Споделя и как на резиденцията са си правили “мини Игри на волята” с водещи Ръждавичка и Алекс в опит да запазят духа жив.

Ивайло говори и за собствената си философия за играта - люлинчанинът твърди, че не е участвал, за да спечели 100 000 лева, а да даде добър пример. Затова и не вярва в нагаждането, а само в честната игра и думата, изречена в очите на човек.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!