Ивелин Михайлов: Хората не искат повече да се продължава по този начин

Снимка: Булфото

Хората не искат повече да се продължава по този начин, каза председателят на парламентарната група на „Величие“ Ивелин Михайлов пред журналисти на влизане в парламента.

Според него след вчерашния протест би трябвало да има промяна в позициите на партиите. След такъв масов протест би било хубаво да се замислят какво искат хората, защото протестът не беше само в София, а в цялата страна, допълни Михайлов, цитиран от БТА.

Ако кабинетът не подаде оставка, напрежението ще ескалира, хората не искат повече да се продължава по този начин, каза още лидерът на „Величие“. Ивелин Михайлов очаква и създаването на нова партия, ако се стигне до нови избори, което пък би довело до разместване на политическите партии в Народното събрание.

Вчера множество българи излязоха на протести с искане за оставка на правителството в София и в други градове в страната.

В 13:30 часа днес парламентът ще гласува по проекта на решение за недоверие на Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков. Вотът беше внесен миналия петък от "Продължаваме промяната-Демократична България" и подкрепен от "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест".

