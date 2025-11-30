Ивелин Михайлов: Изкарвам записи, очаквайте шоу

Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов очаква депутатският му имунитет да бъде поискан и гласуван тази седмица.

Във видео, което се появи в профила му във Фейсбук, той прогнозира, че процедурата ще стартира вероятно в сряда, и заплаши с публикуване на компрометиращи записи срещу политическите си опоненти, пише Блиц.

"Сега казвам го това нещо, въпреки че много е вероятно тази седмица, още в сряда, да ми се гласува имунитета. Не търся от никой нито помощ, нито милост. Да влизам и аз в ареста. Няма проблем. Не може моите хора да стоят вътре, аз да съм вън", заяви Михайлов.

Той бе категоричен, че няма намерения да търси помощ или да се крие: "Да си го гласуват и да влизам и аз в ареста. Няма проблем. Не може моите хора да стоят вътре, аз да съм вън".

Заплаха за "шоу" с записи

Михайлов обяви, че преминава в контраатака чрез поетапно изнасяне на уличаваща информация, която по думите му е скрита на сигурно място.

"Оттук нататък ние ще започнем седмица по седмица да изкарваме записите, свидетелствата на хора, които доказват цялото престъпление, което тези хора са направили. Така че очаквайте шоу", закани се лидерът на "Величие".

Според него в момента съществува синхрон между привидно враждуващи партии, които действат в уговорка срещу неговата формация.

Той атакува директно лидерите на ГЕРБ, "Възраждане" и ПП-ДБ, като определи ситуацията в страната като "диктатура", далечна от европейските стандарти за законност.

Изявлението на Михайлов идва само ден след като Софийският градски съд остави за постоянно в ареста седем души, свързани с "Исторически парк". Задържаните са обвинени за участие в организирана престъпна група за финансови измами и пране на пари.

Според прокуратурата групата е действала от 2015 година, като е нанесла щети за милиони левове.

Адвокат Юлияна Матеева потвърди, че Ивелин Михайлов е депутатът с имунитет, чието име фигурира в разследването.

