Ивелин Михайлов: Остана ни да гарантираме честни избори и ще го направим по невиждан до момента начин

Последно ни остана да гарантираме честни избори и ще го направим по невиждан до момента начин, заяви лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов в декларация от парламентарната трибуна при откриването на новата пленарна сесия.

Ние от парламентарната група на „Величие“ имаме удоволствието да сме нови в политиката и да нямаме в нашето ДНК корупцията и лъжата, които присъстват при повечето партии в Народното събрание, посочи Михайлов, цитиран от БТА.

Не сме хора, които са мечтали да бъдат политици, но се принудихме по една основна причина – да видим какво се случва в действителност. Казахме, че ще влезем, за да помогнем - да сме връзка между хората и политиците, добави още той.

Какво се случи? Влизаме в НС и станахме свидетели на феноменални актьори, посочи още лидерът на „Величие".

