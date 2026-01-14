реклама

Ивелин Михайлов: Остана ни да гарантираме честни избори и ще го направим по невиждан до момента начин

14.01.2026 / 11:08 1

Булфото

Последно ни остана да гарантираме честни избори и ще го направим по невиждан до момента начин, заяви лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов в декларация от парламентарната трибуна при откриването на новата пленарна сесия.

Ние от парламентарната група на „Величие“ имаме удоволствието да сме нови в политиката и да нямаме в нашето ДНК корупцията и лъжата, които присъстват при повечето партии в Народното събрание, посочи Михайлов, цитиран от БТА.

Не сме хора, които са мечтали да бъдат политици, но се принудихме по една основна причина – да видим какво се случва в действителност. Казахме, че ще влезем, за да помогнем - да сме връзка между хората и политиците, добави още той.

Какво се случи? Влизаме в НС и станахме свидетели на феноменални актьори, посочи още лидерът на „Величие". 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 22 минути)
Рейтинг: 172105 | Одобрение: 18630
Ивелинчо го появиха в пресата най-сетне!?!;):errm:Гняв

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама