Ивелин Михайлов: От днес ще работим по нов начин

Снимка: Булфото

От днес „Величие“ ще работи по нов начин в Народното събрание. До момента подкрепяхме опозиционните партии, но се убедихме, че те работят заедно с правителството. Това заяви лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Понеже сме нов политически играч, досега следвахме установения ред и се опитвахме да бъдем опозиция, която да подпомогне другата опозиция да покаже нередностите в държавата и да изискаме защита на населението, законите, бизнеса и на всички онеправдани, заяви депутатът. Според него когато „Величие“ показва неработещи органи в държавата, няма реакция, предава БТА.

По думите му оттук нататък „Величие“ ще набляга на важните и съществени неща. „Ще отговаряме само на въпросите, които смятаме за важни, а за другите няма да влизаме в играта на правителството“, добави Михайлов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!