Ивелин Михайлов: Притежавам 2% от дружеството "Исторически парк"

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Идеологът на партия "Величие" Ивелин Михайлов отрече информацията, че проектът "Исторически парк" затваря врати.

В ефира на БНР той обясни:

"Информацията се появи, защото тука правим много разкрития във Варна. Разкрихме как "Капитал" участват в проекта "Баба Алино" и те са хората, които са го промотирали – излязла е икономическа статия 2023 година, която насочва хората да ходят да купуват и да инвестират в този проект, въпреки че са видели и са знаели, че проектът е незаконен. Отделно показахме още хора във Варна, които са част от организирана престъпна група, които са вършили тези престъпления, да правят същото - да крадат имоти да строят незаконно, да вземат държавни поръчки. Ние го показваме чрез наши медии и канали, въпреки че не се отразява в националните, и винаги след това започва атака срещу нас или гледат да направят лъжи".

Михайлов оцени като лъжа и твърденията, че по негови сметки са минали огромни суми, внесени "на каса". Той е категоричен, че са му правили ревизии, на които има окончателен резултат.

"За тези години са платени данъци за 15-20 милиона лева и аз съм предпочел да правя транзакции, вместо на каса в банка, на банкомат".

От внасянето в банкомат за толкова години са били спестени по 50 000 лева на година, обясни той.

"За 50 000 лева, сега си помислете, това е една заплата - 5000 на месец долу. Или 4000. Да кажем за 4000 лева на месец ще си отделя 2 дена да внасям всеки ден, вместо да ходя до банка, да чакам на опашки и пак става по-бавно. Така че това нещо е спекулация".

Михайлов изтъкна, че е информирал своевременно "за фекалните замърсявания във Варна, които сега пак ги откриват и от които половината район е болен", както и, че мазутът по Черноморското крайбрежие е от потопените от Украйна танкери, категоричен е той.

"Исторически парк" ще стане по-комерсиален каза Михайлов и даде пример:

"Вижте, замъкът в Равадиново е комерсиален. Той е проект, в който отивате - градини, вино. Отивате в хубаво място, намерено е там, снимат се филми всякакви, правят се събития и всякакви други неща. Ние винаги сме се съобразявали това да е направено спрямо културата на България".

Запитан дали хората, дали пари за "Исторически парк" са го потърсили след обявената промяна, Михайлов обясни:

"Те са ги дали на дружеството, те са акции вътре в дружеството. Аз имам 2% от него, то е собственост на всички акционери".

Ако имат въпроси хората трябва да се обръщат към изпълнителния директор и борда на директорите, които са свързани с управлението на самия парк.

"По въпросите, които са свързани с бъдещето на самия парк, се събират акционерите, имат си Съвет на акционерите и те си решават. Боян Петков е изпълнителен директор. Ами аз ще минавам в ролята, но не съм. А може и да не мина, може много неща да стават там. Такъв е планът - да мина аз, а той да се оттегли. Той поиска в началото на годината да се оттегли от поста".

Въпросите какво ще стане с недовършеното по проекта Михайлов препрати към "държавата, всички институции и медии, които разпространяват фалшиви новини, включително и днес":

"Това е частен проект, но живее и работи по своята на държава, която не знае кой е построил Баба Алино незаконно, на кой е грешка, но в крайна сметка ще го узакони и в същия момент, изцяло законен проект от сутрин до вечер обсъждат едни неща, които са минати в данъчни декларации, минали са ревизии и някои днеска казва: "Защо си внесъл парите на ръка". Ами защото са мои! Моите средства! Аз вашите средства не ви питам дали ги внасяте на ръка или на банков клон".

"Аз не изпълнявам това, което ми казват и е нормално да има срещу мен някакви бухалки, с които да се мъчат да ме направят послушен. Всеки ден ми предлагат нещо, с което да ме подкупят. Всеки ден ми предлагат добър живот, стига да спра да казвам истината, но аз не искам", категоричен е Михайлов.

"Нещо, което се мъчат да направят властимащите, е да накарат хората около мен да ме натиснат да спра по всякакъв начин да разобличавам техните схеми".

Михайлов сподели, че в момента е само член на "Величие" и не е в нито един ръководен орган, нито в Управителен съвет

"Правя тези разкритията като гражданин, като член на гражданското общество, като баща на 4 деца, които не искам да дойде една мутра и да ми се прави тука на всевластен и аз да няма на кого да се оплача"

Оповестеното връщането на фирмени МПС, които са били взети на лизинг, Михайлов обясни с проблемите, които изпитват партньорите му заради това, че работят с него.

Редактор "Екип на Петел",

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