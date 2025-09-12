Ивелин Михайлов: Скоро може да станем свидетели на убийства

Булфото

Михайлов за политическото напрежение: „Скоро може да станем свидетели на убийства“

Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов обяви пред журналисти, че формацията ще подкрепи предстоящия вот на недоверие, който ще бъде внесен днес. Според него в страната се наблюдават тревожни тенденции на политическа репресия, предаде Нова Варна.

„Не може един кмет да бъде държан два месеца в ареста. Това се прави с цел сплашване. Ще пуснем записите, на които Марио Рангелов казва, че е сплашван“, заяви Михайлов, визирайки кмета на Варна.

Паралел с убийството на Чарли Кърк

Михайлов коментира и убийството на активиста и поддръжник на Доналд Тръмп – Чарли Кърк. По думите му, нападението е резултат от негативна кампания в медиите.

„Той беше убит, защото към него е наслоена огромна омраза от медиите, които доскоро управляваха света, и всяко различно мнение разглеждат като такова, което трябва да бъде потиснато“, обясни политикът.

„В България се случва същото“

Според Михайлов подобно развитие се наблюдава и у нас – срещу него и други граждани. Той посочи инцидента с побоя над шефа на ОДМВР-Русе като пример за нарастващо напрежение.

„Виждаме как ескалира с побоя на шефа на ОДМВР-Русе и ще има много по-големи ескалации. Скоро са възможни и политически убийства на база на това, което се прави“, предупреди лидерът на „Величие“.

