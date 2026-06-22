Ивелин Михайлов нямал предвид, че затваря "Исторически парк", а че сменя посоката

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Идеологът на партия "Величие" Ивелин Михайлов отрече информацията, че проектът "Исторически парк" затваря врати.

Пред БНР Михайлов потвърди, че имат проблеми и се е наложило да върнат коли и камиони, които са ползвали на лизинг, но не са се отказали от намеренията си да развиват обекта:

"За пореден път виждаме как едни недоброжелателни медии могат да направят новина една лъжа. Проблемът с автомобилния парк и другите неща е следствие на репресиите на властта срещу нас. Така че правим завой. "Исторически парк" ще го превърнем повече в обект, който да изкарва пари, отколкото да бъде балансиран и да служи на обществото".

По думите на Ивелин Михайлов "смяната на посоката" означава, че "Исторически парк" ще се превърне в място за корпоративни събития и проекти за сметка на патриотично-културната насоченост досега:

"Това, което ще направим и бяхме решили да направим като план Б, е едно международно място за тиймбилдинг събития. Няма да е обект за култура, какъвто е в момента - създаваме събития, правим конкурси за картини, за песни, за скулптури, за храна и други неща, които да развиват българската култура. Нещо, което би трябвало да прави държавата".

Михайлов потвърди, че засега се е оттеглил от политиката, но остава, по думите му, "граждански активен".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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