Ивелин Петков и Васил Петров от Спартак придобиха UEFA Pro Licence

Снимки: ФК Спартак

Помощник-треньорът на представителния отбор на Спартак - Ивелин Петков, и директорът на Детско-юношеската школа Васил Петров успешно придобиха UEFA Pro Licence - най-високата треньорска квалификация, издавана от УЕФА, съобщават от клуба във фейсбук страницата си.

"Лицензът е признание за високото ниво на професионална подготовка, натрупания опит и стремежа към непрекъснато развитие. Той дава право на притежателите си да ръководят отбори на най-високо професионално ниво в европейския футбол", уточняват оттам.

"Придобиването на UEFA Pro Licence от Ивелин Петков и Васил Петров е още една стъпка в развитието на треньорските кадри във ФК Спартак Варна и в стремежа на клуба да надгражда както работата с представителния отбор, така и развитието на младите футболисти в академията. Поздравяваме Ивелин Петков и Васил Петров за това значимо постижение и им пожелаваме още много успехи със синьо-белите цветове", допълват още от клуба.

Редактор "Екип на Петел",

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