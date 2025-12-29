Ивелина Чоева: Това е всичко, което искам за празниците

Кадър Инстаграм

Сашо Кадиев и Ивелина Чоева показаха как изглежда мечтаната Коледа – с близки хора, усмивки и уют. Само че зад тази идилия се крие и неочакван обрат – дъщерята на актьора прекара празниците не с майка си Таня, а със семейството на баща си, пише Блиц.

Празничната трапеза събра на едно място Катето Евро, Сашо, Ивелина и малката им принцеса, която изглеждаше щастлива сред своите баба, татко и "втора майка". Майката Таня липсваше не само от снимките, но и от самата Коледа.

„Това е всичко, което искам за празниците – любов, спокойствие и хората, които обичам“, написа Чоева в социалните мрежи, публикувайки серия от кадри с топла и спокойна атмосфера.

Докато хиляди харесаха семейните снимки и похвалиха топлотата между Сашо и Ивелина, мнозина забелязаха, че Таня – биологичната майка на момиченцето – не е спомената никъде.

Според запознати, семейството на Кадиев буквално е "взело" детето при себе си за празниците, оставяйки Таня встрани от най-светлите дни от годината.

Независимо от обстоятелствата, малката дама изглежда обградена с внимание и любов – не само от баща си, но и от баба си Катето Евро, която не пропуска повод да изрази обичта си.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!