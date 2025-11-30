Ивет Горанова: Този път паднах, но няма да остана долу

Снимка Булфото

Олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова е разочарована от представянето си на световното първенство по карате в Кайро (Египет). Тя отпадна на осминафиналите.

"Загубих . . . Чаках това Световно първенство две години. Влязох в него с надежда, с труд и с желание да покажа себе си. Затова и този резултат ме боли . . . ", написа тя в профила си в Инстаграм.

"Истината е, че последните месеци бяха изпитание. Промените в екипа ми, липсата на яснота и стабилност в подготовката и трудният процес на работа ме извадиха от баланса, който ми е нужен, за да бъда себе си на татамито. Не се чувствах добре нито по време на подготовката, нито на самото състезание. Но това не е оправдание - знам, че мога много повече. Това не съм истинската аз . . .", добави Горанова, цитирана от БНТ.

"Благодаря от сърце на спонсорите ми, на хората, които ме подкрепят безусловно, и на всички, които вярват в мен, дори когато резултатите не го показват. Вашата подкрепа е сила и надежда за мен! Този път паднах, но няма да остана долу. Ще си върна формата, увереността и себе си!", завърши националката.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!