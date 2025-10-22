Ивет Лалова: Не разчитам на мотивация

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Звездата на българската лека атлетика Ивет Лалова-Колио разкри част от рецептата за успеха си, при това не само в спорта, но и в живота. Във фрагмент от голямо интервю за bTV, излъчен в спортните новини, тя беше категорична, че основата на всичко е дисциплината.

„Не вярвам в мотивацията, днес я има, утре я няма. Винаги съм разчитала на дисциплината. Това е пътят да постигаш целите си не само в спорта, а и в живота”, заяви Ивет Лалова.

Повече от тайните и посланията на голямата спортистка ще могат да се видят в цялото интервю, което телевизията ще излъчи в следващите дни.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!