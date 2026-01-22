Ивет Лалова е хваната с допинг

Кадър бТВ

Тежък удар понесе известна наша спортистка.

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг. Пробата на родната атлетка от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година е тествана повторно и в нея е открито забранено вещество (остарин глюкуронид).

Международната агенция за контрол (ITA) обяви 7 положителни резултата след повторно анализиране на проби, взети по време на Рио 2016, сред които този на литовския щангист Ауримас Дидзбалис, носител на бронзов медал в кат. до 94 кг, и на бразилския джудист Рафаел Аугусто Бузакарини - девети в кат. до 100 кг.

Засегнатите спортисти вече са получили уведомление за неблагоприятните си резултати и сега имат право да поискат анализ на проба "Б". По време на процедурата те ще бъдат временно отстранени от съответните си международни федерации, обясняват от ITA.

Всички положителни резултати се дължат на наличието на вещества, забранени в списъка на Световната антидопингова агенция през 2016, а тяхното откриване сега се дължи на въвеждането на нови методи за локализирането им, които не са били налични в момента, в който са били подложени на контрол от акредитираната по това време лаборатория, пише Sportal.bg.

В Рио Ивет Лалова се класира на осмото място на 200 метра, а преди това не стартира в полуфиналите на 100 метра, въпреки че се беше класирала за тях. За нея Олимпиадата в Бразилия беше четвъртата от общо петте поредни, на които тя участва. Въпросната проба е била дадена на 17 август 2016 година, малко след финала на 200 метра.

Най-доброто класиране на Ивет Лалова на Олимпийски игри е четвъртото място в спринта на 100 метра при дебюта ѝ на най-големия спортен форум в Атина 2004. Тогава само 0.03 секунди разделят българката от медал, а няколко дни по-късно тя се класира пета на 200 метра в гръцката столица.

