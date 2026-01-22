Ивет Лалова излезе с официална позиция след сигнала за допинг

кадър: Нова ТВ,архив

Във връзка с информацията за допинг, публикувана от International Testing Agency (ITA), и засиления медиен интерес, KEY Academy – агенцията, която представлява Ивет Лалова-Колио, разпространи официална позиция от името на българската лекоатлетка.

ITA публикува на официалния си сайт информация за неблагоприятен аналитичен резултат (Adverse Analytical Finding – AAF), установен при повторен анализ на проба, взета от Ивет Лалова-Колио на 17 август 2016 г. по време на Олимпийските игри в Рио де Жанейро.

Става дума за наличие на веществото Остарин (ostarine glucuronide). От агенцията уточняват, че това съобщение представлява уведомление за започване на процедура, а не окончателно или санкционно решение, предава Bulgaria ON AIR.

Съгласно антидопинговите правила, спортистът има право да поиска отваряне и анализ на проба Б. Именно резултатът от тази проба ще определи дали процедурата ще продължи към следващ етап.

При евентуално потвърждение на първоначалния резултат, атлетът ще има възможност да представи обяснения, аргументи и доказателства пред компетентните органи в своя защита.

Ивет Лалова-Колио категорично заяви, че никога не е приемала съзнателно забранени вещества.

Тя ще упражни в пълен обем правото си на анализ на проба Б и ще защити името и кариерата си по предвидения от правилата ред.

Остарин е включен в списъка на забранените субстанции още през 2008 г. и е сред веществата, които се откриват лесно дори с по-стари аналитични методи.

През годините антидопингови и спортни организации многократно са предупреждавали за реалния риск от неумишлено излагане на Остарин, включително чрез хранителни добавки със замърсени или недекларирани съставки.

В официално съобщение Американската антидопингова агенция (USADA) посочва, че в нейния списък с високорискови продукти фигурират 72 хранителни добавки, съдържащи Остарин, като при 19 от тях веществото не е посочено на етикета.

Научни публикации също документират случаи на замърсени добавки, като подчертават, че дори минимални количества от субстанцията могат да доведат до неблагоприятен аналитичен резултат. Този контекст е важен, но не следва да се използва за предварителни заключения по конкретния казус.

От KEY Academy апелират медиите да използват точна терминология и да отчитат, че към момента става въпрос за AAF при повторен анализ и за процедура в ход, а не за финално решение.

Използването на определения като "уличена" или "уличен" се определя като некоректно и подвеждащо на този етап от процеса.

Според агенцията, в лицето на Ивет Лалова-Колио българският спорт има един от най-успешните и последователни защитници на честната и чиста конкуренция.

Отстояването на нейното име и репутация ще бъде извършено с всички предвидени от закона средства.

