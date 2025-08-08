Ивет Лалова с план за излизане от кризата на българската атлетика

Булфото

Една от емблемите на родната лека атлетика в последните години – Ивет Лалова-Колио предложи в свое отворено писмо план, с който да се излезе от кризата, в която изпадна родната атлетика след избора на Георги Павлов за президент на федерацията.



Европейската шампионка в спринта на 100 метра от 2012 година не скри разочарованието си от последните събитията в българската лека атлетика.



Както е издвестно, на 1 август Георги Павлов бе избран за президент на Българска федерация лека атлетика по време на Общото събрание на централата. Неговият избор обаче предизвика разделение в атлетическата общност, а редица водещи български състезатели, начело с олимпийската шампионка в тройния скок от Сидни Тереза Маринова, поискаха провеждане на ново Общо събрание заради серия от нарушения на изборната процедура.



Лалова-Колио предложи въвеждането на мандатност както за президентския пост в БФЛА, така и в Управителния съвет, пряк избор на президента от клубовете, както и взаимстване на добри практики от световната и европейската атлетики.



"С огромно съжаление наблюдавам събитията от последните дни около българската лека атлетика – посочва в позицията си Ивет Лалова-Колио. - Като човек, отдал 25 години от живота си на този спорт – с любов, труд, сълзи, загуби и победи – не мога да мълча, когато виждам как всичко, което сме градили, рискува да бъде разрушено от липсата на диалог, прозрачност и уважение.



Аз не съм просто зрител. Аз съм атлет – преди всичко. И съм председател на Комисията на атлетите към БФЛА, избрана от самите атлети да ги представлявам.



Вече 19 години съм част от Комисията на атлетите на European Athletics, а от 3 години – и от Комисията на атлетите на World Athletics.



Това не е само чест, но и отговорност – да отстояваш гласовете, които често остават нечути.



Нека го кажем ясно:



Без атлетите – и техните треньори – няма атлетика.



Няма кого да избираме. Няма какво да управляваме. Няма какво да гласуваме.



Днес аз говоря от името на всички онези, които ежедневно бягат, скачат, хвърлят, тренират в студ и жега, с лични лишения и мечти.



Говоря от името на хората, които са сърцето на спорта. Те заслужават да бъдат не просто изслушани – те трябва да бъдат част от процеса при вземане на решения в този спорт.



Каква е ролята на атлетите в управлението на спорта?



Като представител в Комисията на атлетите в най-големите ръководни организации имам привилегията и отговорността да участвам в структури, където гласът на атлетите не само се чува, но и се зачита при вземане на ключови решения.



И в World Athletics, и в European Athletics председателите на атлетическите комисии са част от техните управителни съвети (Council) с право на глас. Атлетите участват в заседанията, работните групи и стратегическите дискусии, включително по теми като safeguarding, равнопоставеност, финансиране и развитие на спорта.



Атлетите не са просто наблюдатели – те са реален партньор в управлението, защото без тях няма за кого да съществува спортът.



България не може да изостава повече. Време е и у нас гласът на атлетите да бъде част от управлението, не само украса в представителни комисии.



Какво предлагам:



Вярвам, че единственият път напред е чрез промяна на устава на БФЛА, така че той да бъде адекватен на новата реалност и в синхрон с международните стандарти на World Athletics и European Athletics, на които България е пълноправен член.



Ето основните насоки за промяна:



1. Мандатност и пряк избор



• Ограничаване на мандатите (максимум 2 поредни по 4 години) за председател и членове на УС – съгласно добрите практики на международните федерации.



• Пряк избор на председателя от всички клубове – не чрез УС, а чрез открито гласуване от цялото Общо събрание.



2. Прозрачност на общите събрания



• Ясни правила за свикване и провеждане на събрания с достатъчен срок и публичност.



• Възможност за дистанционно участие (онлайн) за клубовете, които не могат да присъстват.



• Изборите за ключови позиции да се провеждат по правило чрез тайно гласуване, като изключения са възможни само при специфична, формална заявка от делегатите.



3. Предотвратяване на конфликти на интереси



• Забрана за роднини на кандидати да участват в ключови комисии (мандатна, изборна, контролна).



• Забрана председателят да води събрание, ако е кандидат – основен принцип на независимост.



4. Ролята на атлетите в управлението



Тази точка е ключова и моля да бъде чута.



• Представител на Комисията на атлетите с право на глас в УС – това е задължителен принцип в European и World Athletics.



• Атлетите да имат правото да участват в ключови решения – включително стратегически, изборни и нормативни.



• Комисията да има правомощия да предлага политики, решения и да следи за тяхното прилагане.



Защото без атлетите няма спорт.



Защото гласът ни не е просто мнение – той е смисълът да съществуваме като федерация.



Защото сме тези, които издигат българската атлетика в очите на Европа и света.



5. Safeguarding политика: Защитата започва отвътре



През последните 2 години имах честта да бъда част от работната група към World Athletics, която разработи и внедри официалната Safeguarding политика – документ, който цели да защити всички участници в спорта от насилие, тормоз, злоупотреба и дискриминация.



Настоявам БФЛА да приеме и официално да въведе тази политика като част от устава си – за да има задължителна сила и реално приложение.



България не бива да изостава от Европа и света, когато става дума за защита на децата, младите спортисти и уязвимите групи.



Заключение



Не искам повече да виждам страха и разочарованието в очите на хората, които обичам и които са ми дали всичко – треньори, атлети, деца, доброволци, служители.



Искам спорт с достойнство.



Искам управление със сърце.



Искам бъдеще, което не се гради на манипулации, а на участие и честност.



Затова пиша. Затова говоря. Затова ще продължа да настоявам.



С уважение,

Ивет Лалова-Колио



Участник в 5 Олимпийски игри



Председател на Комисията на атлетите към БФЛА



Член на Комисията на атлетите на European Athletics



Член на Комисията на атлетите на World Athletics", написа Лалова-Колио в отвореното си писмо, предаде "Фокус".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!