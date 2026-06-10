Ивилина Алексиева: Има дефект в Изборния кодекс, щом се стигна до спор за разпределението на местата в ЦИК

Стопкадър Нова Нюз

За да се стигне до спор за разпределението на местата в ЦИК, значи има дефект в Изборния кодекс. Това заяви бившият шеф на ЦИК Ивилина Алексиева в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Тя поясни, че става въпрос за непълнота в чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс. По думите ѝ народните представители не са предвидили ситуация, при която определена политическа сила ще има мнозинство в парламента - такъв, какъвто е случаят сега.

„Ако Законът се чете буквално, мандатите в ЦИК се разпределят пропорционално, като при равни остатъци най-малката партия или коалиция взима мандата. Логиката на това е стимулиране на най-малките. Равни мандати имат ПП-ДБ и ДПС и при изпълнение на Закона наистина би трябвало да отиде при ДПС, защото имат по-малко народни представители”, посочи Алексиева.

„Това, което искат от ПП-ДБ, е гласовете за първата политическа сила, която би трябвало да има 8, но има 7 места, да бъдат извадени от уравнението и след това пропорцията да се направи между останалите политически сили. Тогава остатъкът ще се промени и тогава ПП-ДБ би имала един глас повече. Това може би е по-справедливо, но не го пише в Закона”, допълни тя.

Алексиева изрази мнение, че указът на президента и методиката към указа се придържа стриктно към закона, независимо от това, че определена парламентарна група го счита за несправедлив. По думите ѝ сега е времето Народното събрание да започне дебат върху промените в Закона. „Нека най-накрая да направим с разум промени в Изборния кодекс, които са съществени и ще допринесат за развитието на изборния процес”, коментира още бившият шеф на ЦИК.

Алексиева поясни, че ако този текст се промени, след това не може да се промени съставът на ЦИК, защото вече положението е „заварено“. По думите ѝ това може да се случи в следваща Централна избирателна комисия след пет години.

Тя коментира и номинациите за новия състав на ЦИК. „Голяма част от лицата, номинирани за следващата ЦИК, притежават управленски умения”, посочи Алексиева. Тя допълни, че познанието на изборното законодателство и на изборните практики също е нещо много необходимо. „ЦИК работи много интензивно и няма време да се учи по време на избори. Предстоящата Комисия ще се учи много. Има два-три месеца до старта на подготовката на президентските избори”, каза още тя.

Добрата новина според нея е, че президентските избори, които предстоят, са най-лесните за организация избори. По думите ѝ новият състав на ЦИК има всички решения, които предстои да взима, от предходните избори. „С адаптация към настоящите избори и дати тя би могла да се справи с тези решения, но не става дума само за това. Става дума за комуникация с други органи на управление на централно, местно и областно ниво. Предполагам, че тази ЦИК, встъпвайки в мандат, ще започне с бърз оборот да влиза в темата”, заяви Алексиева.

Редактор "Екип на Петел",

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