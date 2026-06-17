Ивкова: Финансовата дисциплина не означава съкращения и неизплащане на извънреден труд

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Указанията за финансова дисциплина, изпратени от Министерството на здравеопазването до второстепенните разпоредители с бюджет към МЗ, не предвиждат съкращения и неизплащане на извънреден труд в лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения.

Това заяви министърът на здравеопазването д-р Ивкова по време на работна среща с представители на Национален синдикат “Защита”, съобщават от пресцентъра на здравното министерство, пише novini.bg.

В разговора участваха и заместник-министрите д-р Ивиан Бенишев и проф. Петко Салчев. В центъра на дискусията бяха възнагражденията на работещите в системата, справедливото и ефективно разпределение на бюджетните средства, както и необходимостта от подобряване на условията на труд в лечебните заведения.

В отговор на изразените от синдикатите притеснения министър Ивкова увери, че положеният извънреден труд на служителите ще бъде изплащан и че съкращения на незаети щатни бройки в тези структури няма да бъдат предприемани.

Представителите на синдиката поставиха въпроса за необходимостта от по-справедлив механизъм за разпределение на финансовия ресурс в здравеопазването. Министър Ивкова изрази съгласие, че това е правилният подход, като подчерта, че проблемите в системата са натрупвани с години и изискват последователни и устойчиви решения.

“Много негативи са наследени и в момента сме принудени да действаме в рамките на бюджетни параметри, които са заварени за настоящото правителство.“, категорична бе по отношение на финансовото състояние в сектора.

По време на срещата специално внимание беше отделено на състоянието на спешната помощ. Министър Ивкова информира синдикалните представители, че през последните дни лично е посетила спешното отделение в Перник, за да се запознае на място с напредъка на ремонтните дейности.

Тя припомни, че проектът за модернизация на Спешната медицинска помощ се забавя с години, а поради загубено европейско финансиране в минал период, към момента дейностите се довършват изцяло с национални средства. Във връзка с риска част от обектите да останат незавършени, министърът посочи, че обмисля поредица от посещения в страната, за да инспектира лично хода на строително-ремонтните процеси.

В края на срещата министър Ивкова подчерта значението на открития диалог между институциите и синдикалните организации и призова за конструктивно партньорство в търсенето на решения за сектора.

“Ще разчитам на подкрепа и постоянен диалог между нас. Очакваме от вас, ако идентифицирате конкретни проблеми в сектора, да ни сигнализирате своевременно, за да търсим общи решения”.

Министър Ивкова подчерта още, че поставените от синдикатите въпроси ще бъдат разглеждани конкретно и по същество, като целта е решенията да отчитат както финансовите възможности на системата, така и реалните условия, в които работят медицинските екипи.

Чл. 5 от Закона за лечебните заведения: Центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, както и лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на здравеопазването, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се създават от държавата.

Редактор "Екип на Петел",

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