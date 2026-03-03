Иво Димчев: Честит празник и благодаря от сърце за стотиците съобщения и милите думи!

кадър: Иво Димчев, фейсбук

Навръх Трети март артистът Иво Димчев обяви в личния си профил следното:

Честит празник и благодаря от сърце за стотиците съобщения и милите думи! Дълбок поклон към паметта на Емил Димитров и паметта на всички велики български артисти живяли и творили по нашата родна земя!

Публикацията му идва малко след като самият Маги Халваджиян публикува следното:

