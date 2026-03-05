реклама

Иво Димчев: За дни продадох половината зала за юбилейния ми концерт

05.03.2026 / 00:00 0

Стопкадър Нова Тв 

 

В последните дни името му е едно от най-споменаваните в медийните среди. След две поредни победи в шоуто за имитации "Като две капки вода", Иво Димчев стана една от най-популярните и разпознаваеми личности в родня ефир. 

Ето затова не е изненада и последния му пост в социалните мрежи.

Ето какво обяви Димчев: 

Благодарен съм безкрайно на шоуто Като Две Капки Вода и Нова телевизия, защото само за два дни повече от половината билети за Юбилейния ми концерт в Зала 1 на 12 декември са вече продадени! Побързайте да си вземете хубави места.

