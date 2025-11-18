Иво Димчев попиля организацията ни за Евровизия

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Певецът и актьор Иво Димчев дръпна голяма критика по повод организацията на българското участие в международния песенен конкурс Евровизия. „Написах страхотна песен за Евровизия, но не знам как да кандидатствам. Телевизията, която отговаря за това, не дава никаква информация”, заяви той по bTV.

Димчев разказа, че съществувал фенски сайт, който бил уж много важен за кандидатстването за конкурса. „Там видях имената на Галена, Азис, Мила Роберт, всички Дари и т.н. Но конкурсът е за оригинална песен, не за това кой е най-популярен”, обясни изпълнителят.

Според Иво Димчев, неясният регламент за участие за пореден път проваля възможността страната ни да се представи на Евровизия по адекватен начин.

