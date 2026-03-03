Иво Димчев предизвика фурор в Капките като Емил Димитров

Кадър Нова тв

Иво Димчев спечели за втори пореден път победата в актуалния сезон на „Като две капки вода“, след като впечатли журито и зрителите с превъплъщението си в образа на легендарния Емил Димитров. Изпълнението му донесе най-висок сбор от точки и категорично първо място в класирането на вечерта, съобщава town.bg.

Певецът успя да пресъздаде не само вокалния стил, но и сценичното присъствие на големия български артист, което му осигури широка подкрепа както от журито, така и от публиката. Участниците в шоуто определиха представянето му като едно от най-силните от началото на сезона.

Второто място зае Алекс Раева с образа на Катя Филипова, а трета остана Емилия, която влезе в ролята на Лили Иванова. Останалите участници също предложиха разнообразни и атрактивни превъплъщения – сред тях бяха образите на Силвия Кацарова, Ваня Костова, Маргарита Хранова и Веселин Маринов.

След поредния успех Иво Димчев затвърждава лидерската си позиция и в общото класиране на сезона. По данни на таун.бг конкуренцията остава оспорвана, но засега той се откроява като фаворит за финалната победа.

Предаването продължава да бъде сред най-гледаните развлекателни формати и сред водещите новини в телевизионния ефир.