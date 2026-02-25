Иво Димчев с първа победа в Капките

Кадър Нова

Иво Димчев записа първата си победа в новия сезон на "Като две капки вода", след като буквално прикова публиката с образа на Едит Пиаф и емблематичното "Non, je ne regrette rien", пише show.blitz.bg

Певецът с иначе доста провокативен имидж показа неподозирано лице и талант, за който мнозина даже не са и предполагали. И логично събра най-много точки от журито, превръщайки финала на втория лайв в емоционален нокаут.

Това, което изпълнителят направи, предизвика реакции, които тепърва ще се коментират от феновете. Новият член на журито Азис бе толкова впечатлен, че едва сглоби изречението си след това.

Лайфът тръгна с ударен старт, който даде Дънди с интерпретацията си на Carrapicho и "Tic, tic tac", а след него сцената се смениха толкова роли, че възторгът остана актуално чувство до края на вечерта.

