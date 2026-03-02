Иво Димчев с втора поредна победа в "Капките"

кадри: Нова тв

Втора поредна победа в предаването за имитации "Като две капки вода" за артиста Иво Димчев.

Той грабна сърцата на зрители и жури с песент на Емил Димитров.

Мнозина от участниците тази вечер същи гласуваха за Димчев, а своите точки за него дадоха и менторите.

Втора тази вечер остана Алекс Раева

снимка: Като две капки вода, фейсбук

Тя се преобрази в Катя Филипова с “Незабрава” - песен, станала символ на българската чувствителност и спомените, които не избледняват.

