Иво Димчев с втора поредна победа в "Капките"
кадри: Нова тв
Втора поредна победа в предаването за имитации "Като две капки вода" за артиста Иво Димчев.
Той грабна сърцата на зрители и жури с песент на Емил Димитров.
Мнозина от участниците тази вечер същи гласуваха за Димчев, а своите точки за него дадоха и менторите.
Втора тази вечер остана Алекс Раева
снимка: Като две капки вода, фейсбук
Тя се преобрази в Катя Филипова с “Незабрава” - песен, станала символ на българската чувствителност и спомените, които не избледняват.
