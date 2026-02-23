Иво Димчев спечели тази вечер в "Като две капки вода"

кадри: Нова тв

Новият Сезон-Слънце на „Като две капки вода“ продължи с впечатляващи образи, силни вокали и много емоции на сцената.

Победата във втория лайв отиде при Иво Димчев.

На второ място, само с точка по-малко остана най-младият участник в сезона - Симона.

Неподражаемият артист и музикант излезе последен на сцената на втория лайв на „Капките“ в образа на най-голямата икона на френския шансон и символ на френската душа, известната като „Врабчето на Париж“ – Едит Пиаф.

Тази седмица зрителите на NOVA отново станаха свидетели на музикално разнообразие – от латино хитове и опера до гръндж и поп фолк класики.

Вечерта беше открита от комедийния актьор Даниел Пеев-Дънди, който се преобрази в бразилската група Carrapicho и представи „Tic, Tic Tac“. Изпълнението му донесе настроение още в началото, а журито оцени енергията и сценичното присъствие.

След него Пламена пое сериозно вокално предизвикателство с оперната ария „O mio babbino caro“, предава gospodari.com.

Борис впечатли с трансформацията си в Шер и изпълнение на „Strong Enough“, а Симона предизвика силни емоции с френския шансон „Voilà“.

Една от най-обсъжданите появи беше тази на Емилия, която влезе в ролята на Кърт Кобейн и изпълни „Smells Like Teen Spirit“.

Победителят от първия лайв Виктор този път се превъплъти в MC Hammer и демонстрира сериозни танцови умения с „U Can’t Touch This“.

Весела Бабинова влезе в образа на Анелия и получи одобрението на самата певица, която беше сред гостите в залата, а Алекс Раева се справи с образа на Филип Киркоров и песента „Diva“, комбинирайки актьорска игра и музикално изпълнение.

Финалът на златния сезон на „Като две капки вода“ събира публиката в най-голямата зала у нас

Големият финал на сезона ще се проведе на 18 май в зала „Арена 8888 София“.

