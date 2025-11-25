Иво Георгиев от Украйна: Съгласи ли се Зеленски на този мирен план, ще настъпи революция

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Христя Венгринюг и Иво Георгиев живеят в Украйна. Домът им е в град Черновци, който е на 40 км от румънската граница.

Така ни се стече живота, че от 4-5 години живеем постоянно в Украйна. Детето ни се роди тук, само месец преди започване на пълномащабната война. Още в първия месец с бебето трябваше да се спускаме в укритието на болницата, разказва Иво.

Наистина е сложен живота при постоянни военни действия, сирени и гърмежи. По 16 часа нямаме ток, така че всички се научихме да живеем на генератори, на някакви уреди, посочи Христя.

През половината време от деня нямаме ток и всеки се справя както може. За съжаление болшинството от хората нямат възможност да си купят генератори, така че просто стоят и чакат да дойде тока и отоплението, разказа той.

Няма как да се приеме планът на Тръмп с 28-те точки. Който мисли, че украинците ще се съгласят на тези точки, значи въобще не разбира украинците нито като националност, нито като манталитет. Това са прекалено свободолюбиви хора, които на такива отстъпки няма да се съгласят - нито президента, нито хората, коментира той.

Ако президентът Зеленски се съгласи на тези отстъпки, в Украйна ще стане революция, хората няма да се съгласят с това. Хората на фронта няма да му го простят, обясни той.

Ако няма гаранции за сигурността и мира в Украйна, няма как да се приеме споразумение, допълни той.

