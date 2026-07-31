Иво Христов: Ако не пуснем американските самолети, оставаме без горива и губим международен авторитет

Кадър БНТ

Вицепремиерът Иво Христов разкри, че правителството и доминираното от партията на Румен Радев мнозинство в парламента са пуснали американските самолети в България, за да не излязат хората на улицата и да недоволстват от липса на горива. Той направи това в интервю за БНТ.

Христов призна в прав текст, че идването на американските самолети цистерни в Безмер се търгува срещу удължаване на дерогацията на санкциите срещу Русия по отношеие на "Лукойл Нефтохим". На въпрос дали обвързва самолетите с горивата и "Лукойл", Христов каза: "Разбира се, тъй като над "Лукойл" тегне въпросът със санкциите. Дамоклевият меч на санкциите, които сега са обект на дерогация, благодарение на която функционира рафинерията".

Дерогацията изтича на 29 октомври и вече беше поискано от България нейното удължаване. Последното зависи единствено от волята на САЩ.

Веднага след версията за "Лукойл" Христов обясни идването на самолетите и със съществуващ двустранен военен договор между САЩ и България. "Ние не можем да не изпълняваме двустранен договор. Това означава, че спираме да бъдем предвидима страна. Ако не си предвидима страна, губиш международен авторитет и изпадаш от всякакви конфигурации. Ние трябва да можем да разчитаме на нашите съюзници, както и те трябва да могат да разчитат на нас. Освен това един договор е свързан с неустойки при неизпълнение. Това е договор, който ние заварихме", твърди Христов.

На въпрос какви пък са тези неустойки, Христов съвсем се обърка и обяви: "Не мога да ви дам точни цифри, тъй като не съм в детайлите на този договор, но предполагам, че това може да се провери". Става въпрос за дипломатическо и военно Споразумение за сътрудничество в областта на отбраната със САЩ още от 2006 г. и в него като цяло няма как да има неустойки, цитира Трафик.

Вероятно и заради това вицепремиерът се върна на версията с горивата: "Но, тъй или иначе, пак казвам – никоя партия не би поставила България в риск да остане без горива, икономиката да спре и хората да излязат на улицата с обяснимо недоволство. И всяка партия би действала по същия начин."

Христов се спря и на избора на Йотова за президент. "За да съхраним устойчивия курс на страната към нормализация, е важно изборите да бъдат спечелени от госпожа Йотова – един предвидим, надежден и доказан политик", обяви той. Христов обяви, че има информация в аванс за това кой е кандидатът за вицепрезидент, но отказа да назове име. Вицепремиерът определи предстоящите президентски избори като "непредвидими" и апелира към избирателите на "Прогресивна България" да бъдат мобилизирани.

Виждаме как десницата, и по-скоро пиарите на десницата, издевателстват над своя кандидат и го карат да цепи дърва, да играе бейзбол, да прави кросове, допълни Христов. Той обяви, че макар да няма официален претендент вдясно, от опозицията са амбицирани да участват като победители в тези избори.

Христов каза още, че очаква дори преизпълнение на заложените приходи в план-сметката до края на тази година.

За пореден път той заяви, че съвсем скоро от "Прогресивна България" ще представят управленската си програма. "Ние сме готови и вече прилагаме управленската програма. Да речем, системата „Сигма“ с изкуствен интелект за анализ на скандалните обществени поръчки, която ги вкарва в един нормален коридор, вече функционира. И без да сме огласили управленската програма. Държавата вече има бюджет, и без да сме огласили управленската програма. Ето неща, които се случиха независимо от целия вой на опозицията", твърди той.

Иво Христов допълни, че доходите на хората са били гарантирани въпреки празната хазна, която управляващите са заварили: "Бихме могли, като опозицията, да задлъжняваме до безкрай. А те се държат като наркоман, който е плячкосал дома и след това пита своите родители: "А защо се разорихме?" Ами защото всичко е разпродадено и консумирано авансово в името на стъкмистиката за форсираното влизане в еврото."

Христов каза и че "Евровизия" догодина ще бъде чудесна ракета носител за родния туризъм и успокои, че въпреки информациите за мазут по морето, то не е по-мръсно от останалите. "Нещо повече – експерти казват, че Черноморието има голямо бъдеще, тъй като екстремните жеги по Средиземноморието карат туристите да се оттеглят от някои курорти. Говорих неотдавна с високопоставени турски партньори, които казаха, че в Анталия много хора си продават вилите заради изключителната жега. Ние имаме своите шансове и ще ги оползотворим", твърди вицепремиерът.

Редактор "Екип на Петел",

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