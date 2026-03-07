Иво Христов: Радев не поставя "червени линии". Кадърни и почтени хора има и в ГЕРБ

Кадър БНТ

"Продължаваме промяната-Демократична България" не е неизбежният коалиционен партньор на политическия проект на Румен Радев. Разумни, кадърни и почтени хора има в ГЕРБ. Но е добре, че президентът (2017-2026) не поставя "червени линии".

Такова послание отправи бившият шеф на кабинета на Радев на "Дондуков" 2 и неофициално идеолог на политиките му Иво Христов в интервю за БНТ. Христов коментира първото интервю на президента след оставката му като такъв - дадено в петък за "Панорама". В него той не каза конкретика за бъдещите си планове, не изключи възможни партньорсква с нито една партия, не назова т.нар. модел "Борисов-Пеевски", макар много да говори за "олигархията". Затвърди позицията си за това чий е Крим и обвини Европа и самата Украйна за контраофанзивата през 2023 г.

По думите на Иво Христов Радев показал, че може да разсъждава "панорамно" и да не влиза във "фалшивите лабиринти" в стил "ако Крим е руски, заповядай при нас, ако не е - при нас".

"Може едновременно да си загрижен за България и да не си безрезервен клакьор на евроатлантизма - това което предлага българската десница. Може да си последователен борец с корупцията без да разрушаваш Конституцията, това което направи десницата - ето това показа президентът Радев" - заяви още бившият евродепутат.

Не се разбра кое е това "разрушение", което визира. Конституционната реформа, искана от десните, бе на два пъти бламирана - първо от ГЕРБ и ДПС, които отказаха да гласуват предлаганото от Реформаторския блок през 2014-2015 г. квотно разпределение във Висшия съдебен съвет, което трябваше да даде повече съдийска самостоятелност и да намали влиянието на прокуатурата; а после от КС, който отмени последните изменения, но пък така и не можа да се произнесе по т.нар. домова книга.

С частичното първо изменение отпреди 10 години бе възприето и квалифицираното мнозинство за избора на членове на Съвета от парламентарната квота.

Логично Христов бе попитан с кого бъдещият политически проект на Радев би сключил коалиционно споразумение. "Да не се поставя каруцата пред коня - да се видят изборните резултати и тогава да се говори за колалиция" - отвърна. След което добави:

"Аз забелязвам, че отдясно, от средите на ПП-ДБ, се води двойна кампания. От една страна инфлуенсърите се опитват да задавят зрителите с опити за ирония, с някакъв безпомощен хумор, а същевременно упражняват натиск, внушавайки, че са неизбежният коалиционен партньор: "без нас няма как". Не е така. Нека първо българските избиратели гласуват как да разпределят доверието, след това неизбежно ще се влиза в някакви разговори.

Чест прави на президента, че не очертава някакви "червени линии". Очертаването на "червени линии" преди изборите е чисто спекулативно. Партиите ги прекрачваха веднага след това. "Сглобката" беше такъв байпас. Радев не очертава "червени линии" и се обръща към всички граждани."

И все пак - какво мнозинство за реформа на съдебната система може да се оформи предвид изискването за 160 гласа за смяна на членовете на ВСС? Отговорът на Христов пак зави обвинително към ПП-ДБ и основния закон:

"Тази безизходна ситуация е създадена от същото товаПП-ДБ, което реформира Конституцията, а сега показва голяма загриженост. Някой е създал порочни правила на играта и сега казва "а как ще се оправите без нас"."

Христов бил обаче сигурен, че в редиците на ГЕРБ "има хора разумни, голям брой кадърни администратори, със сигурност има почтени хора - не бива да бъдат изхвърляни от сметката".

След което се обърна към всички граждани: "да подкрепят алтернативата да не я поставят пред дискредитиращи компромиси".

"Гласувайте масивно да спрем манипулаторите и на второ място - да формираме устойчиво правителство", заяви.

А защо Радев не е назовал олигархията в петък вечер? Не било нужно. Щом българите излизат на многохилядни протести, значи са наясно.

"Всички знаят коя е тя, всички знаят коя е тя. Има и местни дерибеи, всякакви феодали. Споменава (Радев) Борисов и Пеевски 9 години, изненадан съм, че не са го чули", допълни Христов.

