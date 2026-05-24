Иво Христов: Тази сутрин ще се събираме в Министерски съвет, за да вземем решения за блокирането на помощи, най-вече свързани с водата

кадър: бТВ

Вицепремиерът Иво Христов коментира мерките на правителството след наводненията в засегнатите райони, както и предстоящите политически и културни приоритети, включително организацията на „Евровизия“ 2027 в България.

По отношение на кризата с наводненията Христов заяви, че ситуацията е динамична и институциите действат координирано.

„Това, което мога да кажа е, че цяла нощ телефонът ми вибрираше от разни съобщения, които се обменят в групата за координация между министрите. И ситуацията е много динамична“, каза той в ефира на бТВ.

По думите му правителството подготвя спешни решения за подпомагане на пострадалите.

„Тази сутрин ще се събираме в Министерски съвет, за да вземем решения на подписи, които касаят блокирането на определените помощи, най-вече свързани с водата в някои райони“, посочи Христов.

Той допълни, че най-засегнати са населени места в Ловешко, като подчерта, че проблемите са свързани с управлението на водите и язовирите.

Вицепремиерът коментира и необходимостта от по-строг контрол върху строителството и управлението на рискови територии.

„Аз не съм верният човек, който може да даде професионален анализ на тази тема, но всички ние, като българи, знаем, че хаосът в строителството настъпи от 90-те насетне и доведе до трагедии“, заяви той.

Христов допълни, че са нужни промени в нормативната рамка: „Това са проблеми както с инфраструктурата, така и с местната власт. Тоест трябва да започне завръщането на закона, на нормите на всички нива“, каза още той.

Беше засегнат и въпросът за „Евровизия“ 2027, като Христов обясни, че предстои създаване на организационен комитет.

„Решение на Министерския съвет ще има в петък, с което ще бъде формиран комитетът по подготовката на „Евровизия“ 2027 в България“, заяви той.

По думите му няколко български града са изразили интерес да бъдат домакини. Той уточни, че изборът ще се направи чрез конкурс: „Трябва да се проведе този конкурс, трябва да дадем шанс на българските градове да заявят своите достойнства. По график той трябва да приключи около август“, добави вицепремиерът.

На въпрос за бюджета за събитието той коментира: „Мисля, че между 20, 25, 30 милиона е приблизително бюджетът за организация“, като уточни, че са възможни и по-точни разчети.

По отношение на финансирането Христов заяви, че средствата ще бъдат от различни източници: „Това е сложен монтаж. Няма само един източник на финансиране“, посочи той.

