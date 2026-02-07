Иво Христов: Все още няма име за формацията на Радев

Кадър БНТ

Не мисля, че новата формация трябва да се ангажира с червени линии. Тя се създава като алтернативна на статуквото, къде е логиката да се коалира с ГЕРБ, изтъква той

Не знам дали има име към днешна дата. Водят се разговори, но не знам. Решението за името на партията на Румен Радев не е взето.

Това заяви Иво Христов, бивш началник на кабинета на президента (2017-2026 г.) Румен Радев и бивш евродепутат от БСП, в ефира на Нова телевизия, цитира Епицентър.

В тесния кръг на Румен Радев има бивши служебни министри, каза той. Според него до няколко седмици Радев ще обяви техните имена.

Ако бях в позицията на Бойко Борисов също щях да имам повече вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ, коментира той изказване на бившия премиер.

Не мисля, че Радев трябва да се ангажира с червени линии. Той създава своя партия като алтернативна на статуквото, къде е логиката да се коалира с ГЕРБ, каза Христов.



Радев винаги е имал отношение на доверие с избирателите на БСП, които има решаващ принос в избирането и преизбирането му. Той ще се бори за тяхната подкрепя, както е правил и на предходните избори, допълни той.

Всички кандидати от БСП претендират, че са близки с Радев - това не е вярно, посочи Иво Христов

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!