Иво Иванов: Тръмп превърна САЩ в авторитарна държава

Кадър БНТ

Доналд Тръмп превърна САЩ в авторитарна държава.

Това каза пред БНР журналистът и писател Иво Иванов, който от години живее в САЩ:

"Тръмп спечели с 49% от гласовете, но се държи така, сякаш е спечелил с 90% и има неописуемо силен мандат. Решил е да промени изцяло идеята за САЩ, да отклони страната от демокрацията и да превърне Америка в авторитарна държава, което вече се случи. Виждаме консолидация на изпълнителната власт, каквато не е имало никога, абсолютно игнориране на съдебни инстанции на Американския конгрес - това са радикални промени. Това е деконструкция на САЩ и на самия американски експеримент. Хората са в състояние на шок".

Голяма отговорност за избирането на Тръмп носят Демократите, които създадоха много враждебна атмосфера сред електората, подчерта той.

В настоящата фаза на заемането на поста президент на САЩ никога не е имало по-непопулярен от Тръмп, подчерта журналистът:

"Единственият начин, по който хората могат да протестират, е чрез своя глас на междинните избори през ноември, ако изобщо има легални избори. Хората ще гласуват срещу Републиканската партия и ще се опитат поне Конгресът да бъде обърнат в полза на Демократите. В последно време Белият дом игнорира Конгреса. Конгресът не разполага с армия, Белият дом разполага с армия, Доналд Тръмп е върховен главнокомандващ".

Има една теория, че ако 3% от населението излезе да протестира, нещата се променят, но в САЩ сме още много далеч от тези 3%, коментира журналистът и писател, който живее в Съединените щати.

"Тук в момента се случват безпрецедентни неща, които никога не сме си представяли, че могат да се случат, но вече сме се научили да не се изненадваме. Има много голямо напрежение, то е осезаемо по улиците сред хората. Поляризацията е достигнала точка на кипене. Имиграционните и митнически служби (ICE) са се превърнали в нещо като личната армия SS на Хитлер, основана през 1925 г. Малко по малко ICE се превръщат във вътрешна армия и Тръмп качи годишния им бюджет до 30 млрд. долара, а тази година ще достигне 47 млрд. долара. Тези хора не носят отговорност пред съдебната система - очевидно след това, което се случи в Минеаполис. Те се набират по особен начин - имат 50 хил. долара бонус и обет да лоялност. Вече знаем, че това са хора, които носят маски, за да се избегне тяхната идентификация, имат и най-модерната тактическа екипировка с най-високо качество", разказа още той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!