Иво Никодимов: Билла, ако си позволите подобно нещо в Австрия, санкциите ще бъдат жестоки

Кадър Фб

Журналистът от БНТ изригна гневно срещу цените в една от големите вериги хипермаркети у нас.

"BILLA Bulgaria, тази полуизсъхнала връзка от три мижави стръка праз лук продавате за 2,50 в разгара на сезона. И няма избор. Това е недопустима демонстрация на крайно неуважение към вашите клиенти. Със сигурност това е дстовено на веригата BILLA Bulgaria за не повече от 0,50 лв.

Ако си позволите подобно нещо в Австрия, санкциите ще бъдат жестоки", написа той в профила си във фейсбук

