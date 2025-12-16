реклама

Иво Никодимов: Билла, ако си позволите подобно нещо в Австрия, санкциите ще бъдат жестоки

16.12.2025 / 11:56 1

Кадър Фб

Журналистът от БНТ изригна гневно срещу цените в една от големите вериги хипермаркети у нас. 

"BILLA Bulgaria, тази полуизсъхнала връзка от три мижави стръка праз лук продавате за 2,50 в разгара на сезона. И няма избор. Това е недопустима демонстрация на крайно неуважение към вашите клиенти. Със сигурност това е дстовено на веригата BILLA Bulgaria за не повече от 0,50 лв.

Ако си позволите подобно нещо в Австрия, санкциите ще бъдат жестоки", написа той в профила си във фейсбук

 

kris (преди 33 минути)
Рейтинг: 547716 | Одобрение: 102946
Е да, ама не е в Австрия, а в Булгаристан при овците !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

