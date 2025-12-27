Иво Папазов - Ибряма: Моля ви да уважите тишината и скръбта на семейството ни в този тежък момент
Кадър Фб
Тъжна вест около празниците. Отиде си народната певица Мария Карафизиева - съпругата на Иво Папазов - Ибряма.
Той сподели мъката си с пост в социалната мрежа:
Скъпи приятели,
с огромна болка споделям, че Мария Карафизиева – моята съпруга и голяма тракийска певица – ни напусна. Благодаря на всички за обичта и подкрепата. Моля ви да уважите тишината и скръбта на семейството ни в този тежък момент. Поклон пред светлата ѝ памет.
Иво Папазов
