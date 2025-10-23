Иво Сиромахов: Аз съм "За"

Кадър Фб

Bенета Райкова да седне в стола на водещия на „Вечерното шоу на Слави" по тв "7/8". Това предложение набира скорост в социалните мрежи, след като устатата блондинка беше свалена от ефира на Би Ти Ви и предаването „Преди обед", а в същото време дясната ръка на Слави -Иво Сиромахов, скандално напусна екипа на шоумена. Негов заместник стана бившият му колега и бивш депутат Филип Станев.

Предложението бързо събра хиляди харесвания и над сто коментара. Сред тях имаше и предложения като: „Да, и после да се кандидатира за министър на културата!“, „Тя нека да е новата шефка на ИТН, Слави в пенсия!“ и „Няма проблем, ще подкрепим и без това не гледаме нито Венета, нито шоуто на Слави". Други прозряха елемента на гавра в идеята и пуснаха „смеещи се“ емотикони.

Най-изненадващ се оказа коментарът на самия Иво Сиромахов, който написа в провокативния си стил: „Аз съм ЗА!".

И така „даде благословията си" бившата водеща на „Горещо“ да влезе в неговите обувки като лице на „Вечерното шоу на Слави Трифонов".

Междувременно Венета Райкова не пропусна да поздрави Слави за рождения му ден на 18 октомври шоуменът навърши 59 години, пише "Ретро". Тя припомни, че именно той е бил първият й гост в предаването „Ексклузивно“ по телевизия Европа през далечната 1998 г. Като допълнение тя публикува архивно видео от Би Ти Ви, на което тя на свой ред седи на прословутото жълто диванче и пише пожелание в книгата на Трифонов: „Трябва да бъдеш състрадателен. Само тогава можеш да постигнеш онзи вътрешен мир. Повечето известни личности мислят, че ще станат щастливи, ако достигнат цел, сбъднат мечта. Обаче 95% не са щастливи, защото няма кой да ги обедини. Трябва да бъдем смирени. Направете добри неща на хора, които не познавате, дори заради самото добро. Опитайте се да овладеете гнева и омразата си. С Бог напред".

Към видеото Венета добави, че това е казала на Слави още преди 20 години и че тези думи важат и днес. Мнозина приеха публикацията й като недвусмислен намек за настоящото състояние на шоумена и партията му, в която текат вътрешни скандали.

