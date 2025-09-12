Иво Сиромахов: Хладилникът ни е NEO, взехме го 2011 година за 260 лева, супермодерен

Кадър БТВ

Иво Сиромахов разказа как прави лютеница у майкини.

Ето какво пише той във Фейсбук:

Приятели, у майкини съм и варим лютеница.

Правим я по стародавна българска рецепта – двеста кила домати, триста кила мушмули, седемнайсет литра коресилин и осемдесет стръка гьозъм.

Всичко това се забърква в марков казан. Казанът на майкини е „Филип Плейн“ и вуйнини много ни завиждат. Лютеницата се бърка с бъркалка „Емпорио Армани“ в посока обратна на движението на ретроградния Юпитер.

Докато се бърка, ѝ се прочитат няколко молитви от леля Ванга, преподобна Стойка, кака Сервюкова и Нешка. Това се прави за здраве и берекет.

По едно време дойде буля, натокана и нацъкана като за инстаграм и каза, че ще ходи на късен обяд. Откакто работи в общината, буля много се промени. Каза, че само простите хора обядвали на обяд. Елитът вземал късен обяд в някаква хипстърска кебапчийница. Била уникална.

Буля каза, че племенницата на кумовете ѝ Даная била приета за студентка. Щяла да учи „Моден дизайн в публичното говорене за национална киберсигурност“. Сега тая специалност била номер едно.

Майкини предложиха на буля ракия и луканка, но буля каза, че само простите хора пиели ракия. В общината пиели само смути, докато чилвали.

Ми направили сме смути, казаха майкини. Иди си го вземи от хладилника.

Хладилникът ни е NEO, взехме го 2011 година за 260 лева, супермодерен, даже ни подариха две ледарки бонус.

Та буля си взе смути от хладилника и каза, че е уникално. Майкини го правят с русенско варено, пилешки воденички, сок от кисели краставици и инфузия от камилски бульон. Смутито оставяло деликатен послевкус на антифриз.

Буля си изпи смутито и каза, че влиза в кол.

