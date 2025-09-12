Иво Сиромахов: Хладилникът ни е NEO, взехме го 2011 година за 260 лева, супермодерен
Кадър БТВ
Иво Сиромахов разказа как прави лютеница у майкини.
Ето какво пише той във Фейсбук:
Приятели, у майкини съм и варим лютеница.
Правим я по стародавна българска рецепта – двеста кила домати, триста кила мушмули, седемнайсет литра коресилин и осемдесет стръка гьозъм.
Всичко това се забърква в марков казан. Казанът на майкини е „Филип Плейн“ и вуйнини много ни завиждат. Лютеницата се бърка с бъркалка „Емпорио Армани“ в посока обратна на движението на ретроградния Юпитер.
Докато се бърка, ѝ се прочитат няколко молитви от леля Ванга, преподобна Стойка, кака Сервюкова и Нешка. Това се прави за здраве и берекет.
По едно време дойде буля, натокана и нацъкана като за инстаграм и каза, че ще ходи на късен обяд. Откакто работи в общината, буля много се промени. Каза, че само простите хора обядвали на обяд. Елитът вземал късен обяд в някаква хипстърска кебапчийница. Била уникална.
Буля каза, че племенницата на кумовете ѝ Даная била приета за студентка. Щяла да учи „Моден дизайн в публичното говорене за национална киберсигурност“. Сега тая специалност била номер едно.
Майкини предложиха на буля ракия и луканка, но буля каза, че само простите хора пиели ракия. В общината пиели само смути, докато чилвали.
Ми направили сме смути, казаха майкини. Иди си го вземи от хладилника.
Хладилникът ни е NEO, взехме го 2011 година за 260 лева, супермодерен, даже ни подариха две ледарки бонус.
Та буля си взе смути от хладилника и каза, че е уникално. Майкини го правят с русенско варено, пилешки воденички, сок от кисели краставици и инфузия от камилски бульон. Смутито оставяло деликатен послевкус на антифриз.
Буля си изпи смутито и каза, че влиза в кол.
