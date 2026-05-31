Иво Сиромахов: Мизерията ме накара да изоставя театъра
Мизерията ме накара да изоставя театъра, причините бяха чисто финансови. Това сподели пред bTV Иво Сиромахов.
„Бях принуден временно да се откажа от своята театрална мечта, защото завърших в най-бедните години – 1996–1997, когато хората наистина нямаха какво да ядат. Какво остава да ходят на театър?, попита той.
Сиромахов сподели, че е изпитвал голяма болка, че трябва да отстъпи от театралната сцена и да се занимава със съвсем други неща, за да издържа семейството си. „ А, слава Богу, това време отмина и аз сега отново се връщам в театъра – вече не като режисьор, а като автор. И мисля, че в следващите години ще продължавам да го правя, защото ми носи смисъл“.
В новата си пиеса „Пътуване до Марс“ Сиромахов изпраща Доналд Тръмп, Илън Мъск, Владимир Путин, Урсула Фон Дер Лайен и Златка в една совалка към космоса. Прожекции през юни ще има във Варна, Благоевград, София, Стара Загора и Казанлък.
„Всичко тръгна от идеята, че сегашните световни лидери много приличат на карикатури. Те приличат на комиксови герои. И Тръмп, и Путин, и Си Дзинпин, и Урсула фон дер Лайен. И си помислих какво би станало, ако ги събера на едно място, от което да не могат да избягат“, обясни той.
Сиромахов сподели, че обича сюжети в затворени пространства. „Не е случайно, че всички популярни риалити формати затварят хората в една къща. Защото когато човек е затворен, характерите се оголват. Конфликтите се изострят. И тогава човек показва истинската си същност“.
„Казах си: какво ще стане, ако ги пратя в космоса, в совалката на Илон Мъск? А от българска страна трябваше да ни представлява някоя инфлуенсърка, понеже в България инфлуенсърите са най-популярните хора. Пък и все пак някой трябва това нещо да го сподели в социалните мрежи, така че целият свят да научи за пътуването до Марс“, коментира той.
„Представи си какво се случва, когато хора с толкова голямо его се сблъскат. Освен това всеки от тях носи до голяма степен и националните си комплекси, защото всеки има претенцията, че представлява велика държава. Световните конфликти обикновено са конфликти на малки хора с голямо его“, смята Сиромахов.
В творбата си писателят е посветил цяла глава на актьора Чочо Попйорданов
По думите му с режисьора Златомир Молдовански са събрали изключителен актьорски състав. „Ненчо Балабанов е в ролята на Тръмп, Александра Сърчаджиева е в ролята на Урсула фон дер Лайен, Тодор Танчев, Стиляна Маркова - изключителни актьори от Пазарджишкия театър“.
„В журналистиката попаднах случайно. По това време не знаех накъде да потегля и си задавах въпроса дали изобщо си заслужава да остана в България или да търся късмета си някъде по света. Съвсем случайна среща в парка с моя позната ме доведе до това. Тя ме покани във вестник „24 часа“. Казва се Десислава Паунска“, подчерта той.
Сиромахов сподели, че тя е променила посоката му в живота за много години напред. „Имах късмета да попадна в тази среда, да се уча от най-добрите в занаята и да открия, че всъщност мога и да пиша, което никога не съм знаел за себе си“.
„Открих този талант съвсем случайно. Той ме отведе до телевизионната сатира. Аз влязох като сценарист и много дълги години бях такъв. И всъщност харесвам тази част от телевизионната работа – работата зад кадър. Там е по-интересно“, смята той.
По думите му политическа телевизионна сатира в България вече няма. „Не знам по какви причини. Вероятно са сложни. Вероятно не им се рискува на телевизионните продуценти“.
„Надявам се някой ден, когато се нормализира политическата обстановка, и това да се върне, защото хората имат нужда да осмеят властта. Имат нужда да се смеят на онези, които са овластили. Това е част от демокрацията. В здравите демокрации, в добрите нормални общества има политическа сатира“, допълни той.
