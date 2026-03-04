Иво Сиромахов: Понякога животът тръгва в неочаквана посока

кадър: Иво Сиромахов, фейсбук

Иво Сиромахов с интересно включване във фейсбук.

Тази вечер той пусна кратко клипче и обяви:

"И ето ме, аз плавам по реката Нил, зад мен са пирамидите на фараоните, пред мен са храмовете на горното царство! Но аз ще се завърна от тази древна земя, защото започва моята пролетна обиколка. Това ще стане с един спектакъл, в който аз лично разказвам веселите истории от своя живот.

Варна, Добрич, Русе, Плевен, Враца, Стара Загора, Хасково, Бургас. Очаквайте ме!"

