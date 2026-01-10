Иво Сиромахов: При Темелко ходи целият елит – Кулагин, Гущерова, Емили Тротинетката и Цончо Ганев. Смятай!

Кадър Фб

"УЖАСНО ПРЕЖИВЯВАНЕ В СПА ХОТЕЛ!!!".

Това гласи пост на Иво Сиромахов в социалната мрежа.

"Приятели, случи ми се нещо много неприятно.

От вчера сме на спа в „Гинци луксури плаза уайнъри спа енд уелнес гранд ризорт еврибари“. Няма такъв комфорт!", започва той.

"То стаите ти стаи, то закуската ти на блок маса – закуска на блок маса (дават и от онези малки креншвирчета, дето плуват в мазна топла вода, да си оближеш пръстите!), то спато ти – спа, то лоби бара ти – лоби бар. Всичко е топ разкош.

И по едно време усетих една тревожност… Един сърбеж под лявото ухо и леко мравучкане в клепачите. Жестоко се изплаших и веднага звъннах на моя лайфкоуч Темелко."

Темелко е вицешампион по лайфкоучване от европейското в Битоля. При него ходи целият елит – Кулагин, Гущерова, Емили Тротинетката и Цончо Ганев. Смятай!

Какво е станало четете в поста му във Фейсбук:

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!